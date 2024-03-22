نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > انطلاق مواجهات سلسلة “فيفا” الودية في جدة
22/03/2024   4:56 م

انطلاق مواجهات سلسلة “فيفا” الودية في جدة

+ = -
58

انطلقت مساء أمس، مواجهات سلسلة فيفا الودية FIFA SERIES 2024 “المشروع التجريبي” الذي تستضيف المملكة مجموعتين منه للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.

وافتتح المنافسات بمواجهتي الأولى جمعت منتخبي جزر الرأس الأخضر وغويانا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، حيث تمكن منتخب جزر الرأس الأخضر من الفوز بهدف وحيد سجله اللاعب ريان مينديز مبكراً عند الدقيقة الثانية.

وفي المواجهة الأخرى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية واجهة منتخب فانواتو نظيره غينيا، وتمكن المنتخب الغيني من الفوز بسداسية نظيفة.وفق “سبورت 24”.

وتستكمل يوم غد مجريات المنافسات حيث يواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره كمبوديا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، في حين يواجه منتخب برمودا نظيره بروناي دار السلام وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

انطلاق مواجهات سلسلة “فيفا” الودية في جدة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com