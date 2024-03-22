انطلاق مواجهات سلسلة “فيفا” الودية في جدة

انطلقت مساء أمس، مواجهات سلسلة فيفا الودية FIFA SERIES 2024 “المشروع التجريبي” الذي تستضيف المملكة مجموعتين منه للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.
وافتتح المنافسات بمواجهتي الأولى جمعت منتخبي جزر الرأس الأخضر وغويانا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، حيث تمكن منتخب جزر الرأس الأخضر من الفوز بهدف وحيد سجله اللاعب ريان مينديز مبكراً عند الدقيقة الثانية.
وفي المواجهة الأخرى على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية واجهة منتخب فانواتو نظيره غينيا، وتمكن المنتخب الغيني من الفوز بسداسية نظيفة.وفق “سبورت 24”.
وتستكمل يوم غد مجريات المنافسات حيث يواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره كمبوديا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، في حين يواجه منتخب برمودا نظيره بروناي دار السلام وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.