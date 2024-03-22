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رياضة > “أخضر تحت 21” يبدأ الإعداد للقاء كوريا الجنوبية
22/03/2024   4:56 م

“أخضر تحت 21” يبدأ الإعداد للقاء كوريا الجنوبية

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عاود المنتخب الوطني تحت 21 عامًا الخميس تدريباته بعد تغلبه الأربعاء على ضيفه منتخب الأردن، في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأجرى أخضر 21 عامًا حصته التدريبية على الملعب الرديف بنادي الفتح، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.

ويختتم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية، مساء السبت، ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.وفق “سبورت 24”.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات: الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.

“أخضر تحت 21” يبدأ الإعداد للقاء كوريا الجنوبية

رياضة
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