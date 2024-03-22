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رياضة > نقل مباراة الوحدة والأهلي وتعديل موعد 4 “مواجهات”
22/03/2024   10:51 م

نقل مباراة الوحدة والأهلي وتعديل موعد 4 “مواجهات”

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وافقت إدارة المسابقات برابطة أندية دوري روشن السعودي على طلب نقل مباراة الجولة (27) بين فريقي الوحدة × الأهلي من ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة المسابقات اليوم عن تعديل عدد من مباريات الجولة (30) من دوري روشن السعودي.

وجاء هذا القرار بعد صدور مواعيد مباريات دور نصف النهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لتقام في الفترة بين .)30/ابريل/ 2024م) و (01/ مايو/2024م(

وتقرر أن تنطلق مباراتي أبها والاتحاد في مدينة أبها، ومباراة والاتفاق والفيحاء بمدينة الدمام في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة الموافق (03/مايو /2024م). وفق “سبورت 24”.

بينما تنطلق مباراة الطائي والخليج بمدينة حائل في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 04/مايو 2024م) ومباراة النصر والوحدة بمدينة الرياض في الساعة التاسعة من مساء اليوم ذاته.

نقل مباراة الوحدة والأهلي وتعديل موعد 4 “مواجهات”

رياضة
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