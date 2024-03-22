استدعاء “آل فتيل” لمعسكر “الأخضر” بدلاً من “البليهي”

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني استدعاء اللاعب محمد آل فتيل لمعسكر الأخضر، بدلاً من زميله علي البليهي الذي تم استبعاده بداعي الإيقاف، بعد حصوله على إنذارين.
وحقق المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الطاجيكي، مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بملعب الأول بارك بالرياض، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
سجل هدف المباراة الوحيدَ اللاعبُ سالم الدوسري، بعدما راوغ دفاع طاجيكستان وسدد بإتقان من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً الفرحة الأولى للأخضر في الدقيقة 23.
وعزز المنتخب الوطني السعودي من صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات بالمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، بينما جمّدت الهزيمة رصيد طاجيكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.
ويلعب المنتخبان في طاجيكستان بلقاء الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من مارس.
وفق “سبورت 24”.