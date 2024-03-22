8 أحياء مكيّة بخامس مراحل السجل العقاري

تدخل 8 أحياء بمدينة مكة المكرمة المرحلة الخامسة من مراحل السجل العقاري، وذلك ابتداءً من 18 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 26 مايو 2024م، حيث يستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.
وكشفت الهيئة العامة للعقار، أن هذه الأحياء الثمانية تضم 1336 قطعة عقارية، وتشمل جزءاً من حي الصفوة، وجزءاً من حي دار السلام، وجزءاً من حي الهجرة، ومشروع ذاخر ويضم حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع مسار مكة القسم الأول ويشمل حي النزهة، وحي الرصيفة، ومشروع جبل عمر ويضم حي جرهم الشمالي.
وأكّدت الهيئة أن اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير مُعتمدة، فيما سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية، حيث سيتاح التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مبيِّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية.
كما دعت ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يُشار إلى أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل، سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، حيث سيتضمن الصك الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.وفق “أخبار 24”.