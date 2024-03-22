رئيس “روشن” يغادر منصبه

تنحّى الرائد في مجال العقارات ديفيد غروفر، مطلع مارس الجاري، عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “روشن” للتطوير العقاري، بعد 4 أعوام من قيادة شركة التطوير العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
ورفض متحدث باسم الشركة، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، التعليق على قرار غروفر بالتنحي عن المنصب، كما لم يتسنَّ للصحيفة الوصول إليه للتعليق على الأمر.
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن غروفر لديه خبرة تزيد على 30 عاما في المجال، حيث شغل سـابقا منصب مدير مجلس الإدارة لدى مجموعـة “Mace” البريطانية التي تبلغ قيمة أصولهـا نحو 2.5 مليار دولار، وتتوزع أعمالها على 65 دولة ضمن 5 مراكز رئيسية حـول العالم.
وأضافت أن “روشن” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، تعكف حالياً على تشييد 400 ألف مسكن و1000 مدرسة موزعة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مناطق تجارية وترفيهية بالكامل، حيث توقّع غروفر أن تحصل الشركة على عقود بقيمة 35 مليار ريال خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الشركة جمعت سيولة تقدر بنحو 10 مليارات ريال، من بينها 6 مليارات ريال قادمة من تسهيلات ائتمانية متجددة قدمتها 3 بنوك سعودية خلال عام 2023، حيث تعد الشركة العملاقة محركاً رئيسياً لبرنامج التحول الاقتصادي المنبثق عن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.