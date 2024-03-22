نزع ملكيات بـ 6 مناطق لصالح “الكهرباء”

وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على البدء بإجراءات نزع ملكية أراضٍ متداخلة مع حرم خطوط الجهد الكهربائي، وذلك بمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، وعسير، وجازان، وحائل، على أن تصرف التعويضات من قبل الشركة السعودية للكهرباء خلال سنتين من بدء الإجراءات.
الأراضي تتداخل مع حرم الخط الهوائي
ونص القرار على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد ( 380 ك . ف)، الذي يربط المحطة رقم ( 9081 ) بالخط الرابط بين المحطة رقم (9037) والمحطة رقم (9006) ، كما تقرر نزع ملكية جزء من قطعة الأرض الواقعة في وادي فخ بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد ( 110 ك.ف)، الذي يربط محطة حنين بالخط الرابط بين محطة الجهد العالي بمكة ومحطة توليد مكة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وصدرت الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة في منطقة القصيم، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد ( 380 ك.ف)، الذي يربط المحطة رقم (9025 ) بمحطة شرق المدينة، إضافة نزع ملكية جزأين من قطعة الأرض المملوكة الواقعة في مدينة بريدة، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (33 ك. ف).
وفي منطقة عسير ينزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة الواقعة في محافظة النماص، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (132 ك. (ف)، الذي يربط محطة النماص بالخط الرابط بين محطة العلايا ومحطة تنومة، إضافة إلى ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة في محافظة البرك بمنطقة عسير المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (132ك. ف)، الذي يربط محطة الصفة بمحطة البرك.
كما تضمن القرار نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة الواقعة في مدينة أبها المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك . ف)، الذي يربط محطة عسير المركزية بمحطة جنوب أبها، ونزع نزع ملكية الأراضي الواقعة في منطقة جازان، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (132 ك . (ف)، الذي يربط محطة أبو القعايد بمحطة الحقو، وفق القرار المساحي المرفق ، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ونص القرار على أن تُبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
وتُبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.وفق “أخبار 24”.
وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يُسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.