“30 أبريل”.. كلاسيكو متجدد بين”الهلال والاتحاد”

تحدد رسميًا موعد الكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحدد يوم 30 أبريل موعدًا لنصف النهائي الأول بين الاتحاد والهلال والمقرر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
في المقابل حدد الاتحاد السعودي يوم 1 مايو المقبل موعدًا لنصف النهائي الثاني والذي سيجمع النصر مع الخليج على ملعب الأول بارك في الرياض.
وسيكون يوم 30 أبريل موعدًا لـ “سادس كلاسيكو” بين الاتحاد والهلال هذا الموسم الذي شهد عددًا قياسيًا من المواجهات بين الفريقين الكبيرين اللذين التقيا 5 مرات في الموسم حتى الآن، واللافت أن الهلال حسمها جميعًا لصالحه.
البداية كانت في 5 أغسطس 2023 حين التقيا في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال حيث فاز الهلال 3-1.
وفي 1 سبتمبر الماضي جدد الفريقان الموعد في كلاسيكو مثير على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث حقق الهلال ريمونتادا مثيرة محولًا تأخره 1-3 لفوز بنتيجة 4-3.
وانتظر الفريقان حتى شهر مارس ليلتقيا في 3 مباريات متتالية، كانت البداية في 1 مارس لحساب الجولة 22 من دوري روشن وفاز الهلال 3-1، قبل أن يلتقيا يوم 5 مارس في الرياض لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليواصل الهلال تفوقه بالفوز 2-0 ليكرر النتيجة ذاتها في آخر مواجهة بينهما يوم 12 مارس الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0. وفق “سبورت 24”.
اللافت أن لقاء الكأس قد يصبح “السابع” بين الهلال والاتحاد حال تمكن الفريقان من العبور إلى نهائي كأس السوبر السعودي المقرر الشهر المقبل في أبوظبي، حيث يلتقي الهلال مع النصر في نصف النهائي الذي يشهد مواجهة بين الاتحاد والوحدة.