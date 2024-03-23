“بستان قصر تاروت”.. 8 ليال مع تراث القطيف

انطلقت مساء أمس، فعاليات مبادرة “بستان قصر تاروت” في نسختها الثالثة، على أرض قلعة تاروت الأثرية، بأكثر من 60 ركناً، شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
الفعاليات تنظمها جمعية تاروت الخيرية، بالشراكة الإستراتيجية مع أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، وتستمرّ لمدة 8 ليال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية زهير الوحيد، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال العديد من العناصر الترفيهية، وأركان للحرفيين والأسر المنتجة، ومواقع خاصة بالفنون الجميلة والمرسم الحي والمسار السياحي.
وتفاعل الزائرون مع الفقرات المنوعة، مع الاستمتاع بأجواء مميزة وسط قلعة تاروت الأثرية، حيث جرى توظيف الموارد الطبيعية للبلدة القديمة (الديرة) لتعكس التناغم مع المحيط التراثي المستدام لجزيرة تاروت.
ونوه الوحيد بجهود العاملين والشركاء، لدعمهم ودورهم في إنجاح وإبراز فعاليات المبادرة كوجهة سياحية مثالية في محافظة القطيف، داعياً أهالي المنطقة الشرقية وزوارها إلى الحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات والتفاعل معها، والتي تستمر من الساعة 9 حتى 12 مساءً.
وفق “أخبار 24”.