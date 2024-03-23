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جديد المحليات > “فرجت” تواصل حملتها للعام السادس
23/03/2024   3:04 م

“فرجت” تواصل حملتها للعام السادس

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تواصل خدمة “فرجت”، حملتها للعام السادس لمساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منصتي ” أبشر” و”إحسان”.

وتتيح الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا المالية ومساعدتهم على سداد ديونهم، ومعرفة المبالغ المستحقة عليهم والحالة الاجتماعية.

وتمكن الخدمة المتبرعين من استعراض البيانات والسداد باستخدام خاصية الدفع في منصتي أبشر وإحسان، أو من خلال خدمة سداد التابعة للبنوك. وفق “أخبار 24”.

ويمكن للراغبين بالتبرع التحقق من مصداقية فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، وبوابة ناجز، ومنصة إحسان.

“فرجت” تواصل حملتها للعام السادس

جديد المحليات
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