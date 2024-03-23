“أنمي” سعودي من نيوم الصناعية”أوكساجون”

كشفت شركة مانجا للإنتاج، عن البوستر العربي والياباني للموسم الثاني من مسلسل الأنمي “أساطير في قادم الزمان2″، حيث تتجسد مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” في الموسم الجديد.
ويأتي ذلك تزامنًا مع فعالية أنمي جابان في طوكيو، حيث لفتت الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” أنه سيتم إطلاق الموسم الثاني خلال هذا العام بعد تحقيق الموسم الأول أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميًا.
وجرى إنتاج مسلسل “أساطير في قادم الزمان2” بالتعاون مع أستوديو “توي أنيميشن” الياباني الشهير، الذي قدم الكثير من الأعمال ومن أهمها “ون بيس” و”دراغون بول”. وفق “أخبار 24”.
وشاركت مانجا للإنتاج في معرض “أنمي جابان 2024” الذي يُقام في مركز “طوكيو بيج سايت” للمعارض منذ تأسيسه في مارس 2014، حيث يستقطب أكثر من 200 ألف زائر يوميًا .
كما يُعد هذا العام أول عام يُعقد فيه المعرض حضوريًا بعد انقطاع 4 سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا عام 2020، حيث شاركت مانجا للإنتاج في حدث “أنمي جابان” لمدة 4 أيام، بما في ذلك الأيام المفتوحة للجمهور وأيام الأعمال للشركات.