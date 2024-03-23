الهلال يقدم عرضًا ضخمًا لضم “رافينيا”

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة لاعب برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي رافينيا، للدخول لدائرة اهتمام نادي الهلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي برشلونة تلقى عرضا السبت الماضي، من دوري روشن بقيمة انتقال تجاوزت 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي رافينيا.
وأشارت إلى ان النادي المهتم برافينيا ليس سوى الهلال، الذي يضم نيمار جونيور بقيادة المدرب البرتغالي ذو الشخصية الجذابة، خورخي جيسوس، والذي انضم للتو حطم الرقم القياسي العالمي لكونه الفريق المحترف الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية .
وأكدت أن الهلال يبذل قصارى جهده، وهو على استعداد للوصول إلى 100 مليون يورو، بين ثابت ومتغير، كتحويل لضم البرازيلي رافينيا.
ووصل رافينيا إلى برشلونة في صيف 2022، ودفع البلوجرانا 57 مليون يورو، وهو ما يعادل الاتفاق الذي توصل إليه ليدز يونايتد مع تشيلسي.
وفق “سبورت 24”.