“الذكاء الاصطناعي” في نتائج بحث “جوجل”

تختبر شركة جوجل حالياً عرض نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النتائج الرئيسية لمحرك بحثها، والتي تظهر ضمن قسم مظلل جديد في الجهة العلوية لنتائج محرك البحث مع ملخص للإجابة عن الاستفسارات، متضمنة روابط لمعلومات إضافية.
وطبقت الشركة هذه التجربة عبر مجموعة فرعية من الاستعلامات على نسبة صغيرة من حركة البحث في الولايات المتحدة، وقد يرى الآن بعض المستخدمين الأمريكيين إجابات الذكاء الاصطناعي هذه دون الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE.
وكانت جوجل فتحت في شهر مايو 2023 قسمًا لمختبرات البحث Search Labs من أجل الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE المتضمنة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وقد لا تطلق الشركة النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لجميع المستخدمين في هذا الاختبار.