“ماركو رويس” على رادار “دوري روشن”

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول لاعب بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس دائرة اهتمام نادي طرابزون سبور التركي.
وأوضحت صحيفة “turkiyegaetesi” أن طرابزون سبور التركي ينافس عدداً من أندية دوري روشن للحصول على خدمات النجم الألماني رويس.
وأشارت إلى أن رويس يستعدّ للرحيل عن دورتموند، في ظل وجود اهتمام كبير من الدوري السعودي والدوري التركي والأمريكي للحصول على خدماته.
وأكدت أن رويس يرغب في مواصلة مسيرته لمدة عامين آخرين على الأقل، ومن المقرر أن يتخذ قرارًا بين تركيا أو الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية.
وفق “سبورت 24”.