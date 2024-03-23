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رياضة > جيرارد يقود “أساطير” ليفربول للانتصار
23/03/2024   10:40 م

جيرارد يقود “أساطير” ليفربول للانتصار

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قاد الإنجليزي ستيفين جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، أساطير ليفربول الإنجليزي للفوز على نظرائهم في أياكس، في المباراة الخيرية التي أُقيمت في ملعب الأنفيلد اليوم السبت.

واحتفى حساب نادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” بقيادة جيرارد أساطير ليفربول للفوز في المباراة الخيرية.

ونشر حساب الاتفاق صورًا لجيرارد بعد نهاية المباراة الخيرية ضد أساطير أياكس وعلق:” ساهم ستيڤن جيرارد في فوز أساطير ليفربول على أساطير أياكس كعادة مدربنا”. وفق “سبورت 24”.

وقاد جيرارد فريق الاتفاق في 26 مباراة هذا الموسم، نجح في الفوز في 10 منهم وخسر في 8 وتعادل في مثلها.

جيرارد يقود “أساطير” ليفربول للانتصار

رياضة
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