تعيين الحَكَم الروماني “بيتريسكو” لمباراة الاتحاد والفيحاء

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الروماني رادو بيتريسكو لإدارة مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن.
ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الفيحاء، مساء الجمعة 29 مارس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، بالجولة الـ 25 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وحصل الحكم صاحب الـ 41 عاما على الشارة الدولية منذ عام 2012، وأدار مباراتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، الأولى كانت بين برشلونة ورويال أنتويرب، والثانية كانت لنس ونظيره آيندهوفن.وفق “سبورت 24”.
وأدار الروماني رادو بيتريسكو 12 مباراة في الدوري الأوروبي، وإجمالًا أدار 438 مباراة خلال مسيرته حتى الآن.