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رياضة > “الثلوج” تكسو الأول بارك
23/03/2024   10:40 م

“الثلوج” تكسو الأول بارك

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تداول البعض من جماهير نادي النصر مقاطع فيديو لأرضية ملعب الأول بارك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض اليوم السبت.

وظهرت أرضية ملعب الأول بارك تكسوها الثلوج بعد هطول الأمطار الثلجية اليوم.

ويخوض النصر مبارياته الرسمية على ملعب الأول بارك بالرياض، حيث يستضيف الملعب مباراة الفريق القادمة ضد الطائي في الثلاثين من مارس الجاري بمنافسات دوري روشن السعودي.

وتُستأنف منافسات دوري روشن في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي وخوض المنتخب الوطني مباراتَي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ضد طاجيكستان. وفق “سبورت 24”.

“الثلوج” تكسو الأول بارك

رياضة
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