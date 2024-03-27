الاتفاق يصدر بياناً بشأن تجاوزات بيع “التذاكر”

أصدر نادي الاتفاق بيانًا بشأن وجود تجاوزت في إعادة بيع تذاكر مباريات الفريق بشكل غير قانوني.
وجاء بيان الاتفاق عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” على النحو التالي:
رصدت إدارة نادي الاتفاق في الآونة الأخيرة عددًا من التجاوزات في إعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني عبر كافة المنصات.
وإذ نؤكد للجميع حرص إدارة النادي على حماية حقوق مشجعيها ومكتسباتها وأن المنصة الرسمية والوحيدة هي صفحة الاتفاق في منصة ايفنتو ETTIFAQ EVENTO.SA فقد تقرر إلغاء رمز الاستجابة السريعة (QR CODE لكل من اشترى التذاكر قبل الساعة 19:00 بتاريخ 26/03/2024 على أن يتم إعادة إرسال الرمز. وفق “سبورت 24”.
الجديد مرة أخرى قبل انطلاقة المباراة بساعات معدودة، علمًا بأن إدارة النادي تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة المخالفين قانونيًا.