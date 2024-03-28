375 مخالفة لـ”حماية المستهلك” بمكة

حررت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة 375 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في المنطقة المركزية والطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقيت الإحرام، بشهر رمضان المبارك.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة 19.2 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة.
وتضمنت الزيارات أسواق النفع العام، والمحال التجارية والأسواق المركزية والهايبرات، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق المؤدية لمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام. وفق “أخبار 24”.
وتتابع الفرق الرقابية للوزارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة، توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة، والتزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.