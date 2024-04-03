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جديد المحليات > البحر الأحمر تضيف الاستدامة لـ”منهجية الأداء”
03/04/2024   4:21 م

البحر الأحمر تضيف الاستدامة لـ”منهجية الأداء”

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تفوقت “البحر الأحمر الدولية” في إضافة محور الاستدامة على منهجية بطاقة الأداء المتوازن، وهي واحدة من أكثر أدوات التخطيط والإدارة الاستراتيجية المعتمدة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك تأكيداً على الدور الحاسم لهذا المحور الخامس؛ ما يعكس النهج الشامل للشركة في التخطيط والأداء، والذي لا يقتصر فقط على الالتزام بالمعايير الراسخة ولكن حول إعادة تعريفها وابتكارها.

 وكان الغرض من إدخال هذا المحور الجديد هو ضمان أن استراتيجية “البحر الأحمر الدولية” لا تنظر للاستدامة كركيزة أساسية فقط، بل أيضاً لضمان تعميمها على جميع أصحاب المصلحة المعنيين داخل المجموعة، وقد تم تحديد الاستدامة باعتبارها محورًا متميزًا ضمن إطار العمل هذا، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة بالحفاظ على النظام البيئي والبيئة الطبيعية وتعزيزهما.

ولنشر المعرفة بشأن هذا الإطار الجديد، أجرت “البحر الأحمر الدولية” جلسات توضيحية مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مُشدِّدة على أهمية محور الاستدامة في مراحل التوجيه والمراجعة طوال دورات تخطيط الأعمال، وقد اعتمدت لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، استراتيجية المجموعة التي تتضمن منظوراً مستقلاً للاستدامة.

وتعرف منهجية بطاقة الأداء المتوازن بأنها نظام تخطيط وإدارة استراتيجي يُستخدم لمواءمة أنشطة الأعمال مع رؤية واستراتيجية المنظمة، حيث ركزت في السابق على 4 محاور رئيسية – المحور المالي ومحور أصحاب المصلحة ومحور العمليات ومحور الموارد ليتم تقديم رؤية متوازنة للأداء، من خلال دمجها للمقاييس المالية وغير المالية، وتساعد بطاقة الأداء المتوازن المؤسسات على مراقبة الأداء وتحسينه في مختلف جوانب العمليات التشغيلية. وفق “أخبار 24”.

ونتيجةً لهذه الجهود في النهج المبتكر، أصبحت “البحر الأحمر الدولية” أول شركة في العالم تحصل على أعلى تقدير من معهد مؤشرات الأداء الرئيسية لممارساتها المتكاملة في مجال الأداء المتميز.

ويصنع “التزام البحر الأحمر الدولية” بالاستدامة والتميز في إدارة الأداء، معيارًا جديدًا في هذا المجال، كما تؤكد إضافة هذا المحور الخامس في منهجية بطاقة الأداء المتوازن على تفاني “البحر الأحمر الدولية” في قيادة التغيير الإيجابي وإيجاد قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

البحر الأحمر تضيف الاستدامة لـ”منهجية الأداء”

جديد المحليات
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