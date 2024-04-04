“أرامكو” والحفر تبحثان تعليق 3 “منصات”

كشفت شركة الحفر العربية أنها تبحث حاليا خياراتها مع شركة أرامكو حول تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن مدة تعليق تلك المنصات قد تمتد وبحد أقصى إلى 12 شهراً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود، مشيرةً إلى أنها ستقوم بإعلان ذلك حالما تتوفر لديها تلك التفاصيل.
وأوضحت أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي تم إعلانه سابقا لن يتغير، كونه قد تضمن حين إعداده فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.وفق “أخبار 24”.
وتوقعت الشركة استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي، بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.