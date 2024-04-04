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رياضة > “أوناحي” يدرس عرضًا من “روشن”
04/04/2024   6:24 م

“أوناحي” يدرس عرضًا من “روشن”

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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب خط وسط أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يدرس عرضًا من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحفية “ليكيب” الفرنسية إن أوناحي يفكر في أحد العروض التي تلقاها من دوري روشن السعودي، على الرغم من تفضيل وكيل أعماله انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواطنه ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، قد توسط من أجل إتمام الصفقة وإقناع لاعب مارسيليا بالموافقة على العرض السعودي. وفق “سبورت 24”.

وأتمت الصحيفة تقريرها مشددةً على أن الهلال قد فتح باب التفاوض مع صاحب الـ 23 عامًا، في الصيف الماضي ولكن المفاوضات لم تستمر طويلاً.

“أوناحي” يدرس عرضًا من “روشن”

رياضة
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