أمطار الرياض “الأغزر” على مستوى المملكة

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقريرها اليومي كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، وذلك من خلال 40 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي خلال 24 ساعة بدأت في الـ 9 صباح أمس (الأربعاء).
وأوضحت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت بأعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، حيث سجّلت 29.8 ملم في الخروعية – القويعية، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح اليوم (الخميس).
ووفقًا للتقرير اليومي، شهدت مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، ونجران أمطاراً متفرقة على مدار اليوم، حيث سجلت القويعية بالرياض 8.1 ملم، وحي القدس 13.0 ملم، فيما سجّلت مكة المكرمة 28.3 ملم في الشفا – الطائف، و5.4 ملم في الهدا، وفي القصيم سجلت عنيزة 10.8ملم، وضرية 5.7 ملم.
ولفت التقرير إلى أن المنطقة الشرقية سجلت 3.8 ملم في الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير 1.6 ملم في تنومة، و1.2 ملم المضة – ضريب، فيما سجلت منطقة نجران 5.0 ملم في ثار، و3.8 ملم في مطار شرورة.
وفق “أخبار 24”.