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جديد المحليات > “التجارة” تستبق العيد بجولات على المحلات
05/04/2024   6:21 ص

“التجارة” تستبق العيد بجولات على المحلات

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تكثف الفرق الرقابية بوزارة التجارة، جولاتها وزياراتها التفتيشية على المحلات التجارية ومحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات الواقعة على طرق السفر في جميع المناطق، تزامناً مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتنظم الفرق الرقابية، جولات على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة.

وتهدف الجولات إلى التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تستبق العيد بجولات على المحلات

جديد المحليات
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