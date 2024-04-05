النصر يواجه ضمك على “ملعب الثمانية”

يحل النصر ضيفًا على ضمك، مساء الجمعة، لحساب الجولة 27 من دوري روشن، في ثاني مباراة على التوالي يخوضها الفريق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بعد مباراته في الجولة الماضية أمام أبها والتي فاز بها بنتيجة تاريخية 8-0
وسيكون النصر في مهمة جديدة خارج الديار من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة أو على الأقل حسم مركز الوصافة مبكرًا.
في المقابل لم يحقق ضمك سوى نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
ولم يحقق ضمك سوى فوز وحيد مقابل 6 انتصارات للنصر بينما حضر التعادل في مباراتين، علمًا بأن آخر 6 مواجهات بينهما انتهت جميعها بفوز النصر، فيما يعود الفوز الوحيد لضمك لـ9 أبريل 2021 عندما فاز على ملعبه 3-2. وفق “سبورت 24”.