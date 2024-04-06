مدرب الخليج: من الصعب السيطرة على عناصر “الهلال”

أكد المدير الفني لفريق الخليج بيدرو إيمانويل، أنهم درسوا الهلال لكنه فريق لديه جودة عالية جدا ومن الصعب السيطرة على عناصر قوته.
وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن هناك نيفيز حاولوا السيطرة على خطورته لكن يظهر سافيتش ولديهم هجوم قوي ولذا صعب أن تحقق مرادك في مثل هذه المباريات.
وأوضح، أن فريقه تطور كثيرا وفي آخر 10 مباريات خسروا فقط 3 منها، لافتا إلى أن الخليج له استراتيجية واضحة وهي البقاء.
وأشار إلى أنه لم يبدأ بشكل جيد أمام الهلال واستقبلوا هدفا سريعا ثم عادوا للمباراة، لكن مع وجود أخطاء ضد الهلال القوي تكون النتيجة استقبال الأهداف.
وواصل الاتحاد إهدار النقاط بتعادل أمام ضيفه التعاون دون أهداف، في لقاء الصراع على المركز الرابع في روشن.
وأهدر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، ركلة جزاء مع الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، للمرة الأولى في مشواره مع “النمور”. وفق “سبورت 24”.
ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى النقطة 47 في المركز الرابع، والتعاون بالرصيد ذاته في المركز الخامس.