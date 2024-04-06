لاعبو الاتحاد: سنقاتل في السوبر

اعتبر لاعبو الاتحاد أن غياب التوفيق سبب تعثرهم بالتعادل أمام التعاون رغم تقديم مباراة كبيرة، فيما قدموا وعدًا لجماهير الاتحاد باللعب بقتالية في كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وقال البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد إن الفريق لم يكن في أفضل حالاته أمام التعاون وفرط في العديد من الفرص التي سنحت له خلال اللقاء الذي حسمه التعادل السلبي.
وأضاف رومارينهو في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن تعثر الفريق في آخر مباراتين بدون تسجيل أي أهداف، هي مسؤولية جماعية ولا يتحملها لاعب بعينه، مشددًا على ضرورة العبور من هذه المرحلة الصعبة.
وعن المباراة القادمة أمام الوحدة في كأس الدرعية للسوبر السعودية، وعد رومارينهو جماهير الاتحاد بأخذ الأمور بجدية أكبر في البطولة على الرغم من المشكلة التي يعاني منها الفريق على مستوى دكة البدلاء، لافتًا إلى أن مشكلة الفريق داخل الملعب ليست دفاعية حيث لا يستقبل أهدافًا كثيرًا ولكنها على مستوى الهجوم بقلة التسجيل. وفق “سبورت 24”.
من جانبه قال اللاعب مدالله العليان إن لاعبي الاتحاد قدموا مباراة كبيرة لكن غياب التوفيق حرم الفريق من تحقيق الفوز.
ووعد العليان جماهير الاتحاد بتقديم الأفضل واللعب بقتالية في كأس الدرعية للسوبر السعودي والتي يواجه خلالها الوحدة.