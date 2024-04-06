“غاياردو”: نشعر بـ”مرارة” بعد التعادل مع التعاون

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد مارسيلو غاياردو، أنهم يشعرون بالمرارة بسبب التعادل أمام التعاون، نظرا للأداء الذي قدمه الفريق، تحديدا في الشوط الأول.
وواصل الاتحاد إهدار النقاط بتعادل أمام ضيفه التعاون دون أهداف، في لقاء الصراع على المركز الرابع في روشن.
وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه في النصف ساعة الأولى من المباراة كان الاتحاد أفضل وكان من المفترض تحويل الفرص إلى أهداف، وللأسف لم يفعلوا ذلك وأعقب ذلك إجهاد بدني للفريق.
وأضاف أن المشادة بين فليبي وحمدالله بعد ركلة الجزاء طبيعية جدا، ومن يلعب كرة القدم يعرف أن هذا الشد طبيعي، مشيرا إلى أن لديهم انسجاما كبيرا كفريق بين اللاعبين والأجهزة العاملة. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أنه في الشوط الثاني ظهر الإجهاد واضحا على اللاعبين، ولا يستطيع تحميل اللاعبين هذا التعادل لأنهم وصلوا عدة مرات وحاولوا التسجيل، لافتا إلى أنهم وصلوا عدة مرات لمرمى الخصم والتعادل مؤلم.
وأشار إلى أن لديه مهاجمين مسيرتهم حافلة بالأهداف ولم يوفقوا في هذه المباراة ومباراة الأهلي السابقة.