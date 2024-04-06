أولى سفن “فلك البحرية” ترسو بميناء جدة

احتفى ميناء جدة الإسلامي أمس (الجمعة)، بوصول أول سفينة على الخط الملاحي السعودي، تابعة لشركة فُلك للخدمات البحرية إلى الميناء، حيث أقيم حفل تكريم لطاقم السفينة تقديراً للتعاون المشترك بينها وبين الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.
وتحمل السفينة اسم “Sunset X “، وهي تابعة لشركة “فلك البحرية” التي تعد أول شركة سعودية متخصصة في سفن الحاويات وسفن التغذية، وتقدم خدمات سفن الروافد والشحن البحري لمسافات قصيرة، وخدمات موثوقة وعالية الكفاءة تلبي متطلبات العملاء بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وخارجها.
وأعلنت “موانئ” مؤخراً عن إضافة الشركة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “NRS” إلى الميناء، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر؛ لتسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وهي الخدمة السادسة التي أضافتها الهيئة منذ بداية العام الجاري 2024م. وفق “أخبار 24”.
ويعكس اختيار الشركة لميناء جدة الإسلامي تأكيداً لما يتمتع به الميناء من سمعة عالمية في التميز التشغيلي، بعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي تؤهله لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، فضلاً عما يمتلكه من ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر.