“جيرارد” :تفوقنا على فريق منظم

أبدى الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الرياض، بمنافسات الجولة 27 من دوري روشن.
وانتصر الاتفاق على حساب الرياض بهدف دون رد، مساء السبت، وقفز إلى المركز السادس في ترتيب دوري روشن.
وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي الي أعقب المباراة أنه يشكر اللاعبين على ما قدموه، تجاوزنا عدد النقاط التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وهذا أمر إيجابي.
وأشار الإنجليزي إلى أن الاتفاق واجه منافسًا منظماً في مباراة الليلة، مشددًا على أهمية الفوز والنقاط الثلاثة.
وأتم مدرب الاتفاق تصريحاته، موضحًا أنه سبق وأن انتقد اللاعبين ولكنه يشكرهم اليوم على الروح و الفوز والخروج بشباك نظيفة، واظهار هوية الفريق.وفق “سبورت 24”.