“جيسوس”: النصر “كتاب مفتوح”.. وفخور برقم الهلال

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، عن فخره بالرقم القياسي العالمي من حيث الانتصارات المتتالية.
وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي، إنه فخور بوضع الهلال في مقدمة أندية الهلال.
وأشار مدرب الهلال إلى أنه سيأتي اليوم الذي تتوقف فيه الانتصارات، ولكنه تمنى ألا يكون ذلك في ديربي الغد أمام النصر.
وقال جيسوس إن لويس كاسترو مدرب النصر كان زميلاً له، وهو أصغر منه سنًا، ويحترم كثيرًا رغبته في الفوز في الديربي، مؤكدًا أنه حق مشروع لكل مدرب.
وشدد جيسوس على أن النصر بمثابة كتاب مفتوح، وأن الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن بطولة السوبر هامة مثلها مثل باقي الألقاب التي ينافس عليها الهلال، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق اللقب للمرة الثانية بعدما سبق وأن ناله في لندن على حساب الاتحاد خلال فترته الأولى. وفق “سبورت 24”.