2.5 مليون زائر لـ”جدة التاريخية” برمضان

نجحت خطة رفع مستوى الخدمات في إدارة المرافق وخطة إدارة الحشود بمنطقة جدة التاريخية، بحضور أكثر من 2.5 مليون زائر خلال شهر رمضان الجاري.
وقال برنامج جدة التاريخية إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الزوار شكلت تأكيداً على مكانة منطقة جدة التاريخية كوجهة ثقافية مهمة في المملكة، وبذلك تكون المنطقة عززت مكانتها كنموذج يحتذى به في الاستدامة والتطوير الحضري، وفي الحفاظ على الأمن والتنظيم وسهولة الحركة والتنقل، وتحسين تجربة الزوار.
وتعمل إدارة المرافق في برنامج جدة التاريخية في مساحة تمتد على 2.5 كم مربع بالمنطقة، وتقدر القوى العاملة بها بما يزيد على 830 موظفاً، وبلغ عدد ساعات عملهم خلال شهر رمضان أكثر من 250 ألف ساعة، وتم استخدام أكثر من 600 معدة وأداة للنظافة، فيما بلغت كمية المواد الكيميائية الصديقة للبيئة المستخدمة أكثر من 16 ألف لتر.
وضمن جهود البرنامج لتحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، تم جمع ومعالجة أكثر من 1900 طن من النفايات، وأكثر من 70 طنًا صناديق كرتون بإجمالي يعادل أكثر من 380 ألف كيس نفايات، فيما بلغ عدد عمليات نقل النفايات إلى المردم أكثر من 550 عملية. وفق “أخبار 24”.
من جانبها وسعياً من إدارة الحشود على تعزيز تجربة الزوار، شارك أكثر من 1000 رجل أمن في حماية الأمن بالمنطقة، مع تواجد 8 فرق للتدخل السريع، بالإضافة إلى 6 عربات إسعاف للحالات الطبية، فيما أدار 350 منظمًا حركة الحشود في 14 موقعًا بالمنطقة، وشاركت 70 عربة غولف بنقل الزوار من وإلى مواقف السيارات.