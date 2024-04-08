4 أرقام تاريخية لـ”حمدالله” في السوبر السعودي

يستعد لاعب الاتحاد، الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، لخوض منافسات كأس السوبر السعودي مع فريقه لمواصلة تدوين الأرقام التاريخية المسجلة باسمه في المسابقة.
ويواجه الاتحاد نظيره الوحدة، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ويتأهل الفائز للنهائي المقرر إقامته يوم 11 أبريل الجاري، وينتظر الفائز من مباراة الهلال والنصر.
ويتصدر حمدالله قائمة هدافي مسابقة كأس السوبر السعودي منذ انطلاقها في 2013، بتسجيل 5 أهداف، حيث أحرز هدفين مع النصر خلال نسختي 2019 و2020، ثم سجل 3 أهداف مع الاتحاد بالنسخة الماضية.
وكان المهاجم المغربي أول لاعب يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس السوبر السعودي عبر تاريخها، حين سجل هدفا في فوز فريقه الاتحاد على النصر في نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يسجل ثنائية قاد بها فريقه لحصد اللقب أمام الفيحاء بنتيجة (2-0).
وبات حمدالله ثالث اللاعبين تسجيلا لثنائية في نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما هز شباك الفيحاء بهدفين في نهائي النسخة الماضية، وسبقه في هذا الانجاز مختار فلاتة مع الاتحاد في عام 2013، ولاعب الفتح الكونغولي دوريس سالومو. وفق “سبورت 24”.
ويملك حمدالله رقما فريدا، كونه أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل خلال 3 نهائيات مختلفة، بواقع مرتين مع النصر، ومرة رفقة الاتحاد.