الرياض تتأهب للتوسع بمشاريع طرق كبرى

تعتزم أمانة منطقة الرياض طرح عدد من المشاريع الكبرى في مجالات تنفيذ وتطوير وتحسين الطرق والمحاور بمدينة الرياض، في إطار مستهدفات الأمانة لتحسين كفاءة البنية التحتية، وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.
وتتناغم الخطوة مع مستهدفات الرياض القادمة، ورفعاً لجودة المشاريع المنفذة في المنطقة، وتحقيقاً لرفع جودة الحياة ومراعاة التوسع المستقبلي للمدينة.
وفي هذا الإطار؛ باشرت أمانة منطقة الرياض، استقبال طلبات شركات المقاولات المؤهلة وذات الكفاءة المتميزة في مجالات تنفيذ وتطوير مشاريع طرق المدينة ومحاورها. وفق “أخبار 24”.
وتستقبل أمانة المنطقة الطلبات عبر منصة “كفو” حتى يوم (الأحد) 28 أبريل الجاري، يليها فترة تقييم وفحص المستندات المقدمة وتصنيف المجتازين بحسب معايير مخصصة وسجل الخبرات السابقة للشركات .