الحدائق والمتنزهات بأبهى حلّة استعدادًا للعيد

تتهيأ العديد من المتنزهات والحدائق في الوقت الحالي، استعدادًا لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتوفير أعلى مستوى ممكن من الخدمات ووسائل الترفيه، التي تجذب مختلف الفئات والأعمار.
وهيّأت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات، الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال الأهالي والزائرين، خلال عيد الفطر المبارك، بتجهيز 184 حديقة وساحة بلدية ومنتزهًا عامًا ومجاميع ألعاب الأطفال.
وتواصل الأمانة حاليًا استكمال إنشاء 9 حدائق و13 تدخلًا حضريًا للساحات العامة خلال العام الجاري 2024، وذلك ضمن مشروع بهجة، إضافةً إلى تأهيل ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات والمرافق الخدمية القائمة وتطويرها، تحقيقًا لبرنامج أنسنة المدن ورفع جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، أكملت محافظة رفحاء استعداداتها لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك، ابتداءً من اليوم الثاني لعيد الفطر السعيد وعلى مدى يومين.
وأوضحت بلدية محافظة رفحاء، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المنفذة للاحتفال، أن برامج الاحتفالات ستقام في حديقة الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد بمحاذاة طريق الشمال الدولي بمدخل المحافظة الغربي، وتشمل جادة العيد، والمسرح التفاعلي، وألعاباً كرنفالية، وألعاباً هوائية، وليلة إنشادية، وفرقة دمى، وفرقة مسابقات أطفال، وجلسات السمر، ومرسم الطفل، بالإضافة لأركان الأسر المنتجة، وغيرها، وذلك لإظهار بهجة العيد، وتجديد مظاهر الفرح والسرور نفوس الأهالي والزوار.
من جانبها، تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة النسخة الثانية لفعالية “مكة تعايدنا”، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى السادس من شهر شوال، في حي حراء الثقافي، وذلك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين.
وتهدف الفعالية للاحتفال بعيد الفطر مع سكان وزوار مدينة مكة المكرمة في أجواء من السعادة والبهجة، وإثراء تجربتهم، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وإبراز الجوانب التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة، وخلق بيئة ترفيهية مميزة للعائلات والأطفال.
وتتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كمعرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يُسلط الضوء على طرق الحج عبر التاريخ، وعروض الفنون الشعبية مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.
وخصصت الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليات ومسابقات وألعاباً وهدايا، ومسرح النور، ومنتزه “من العايدين”، كما تضم أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً تشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد، الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن تفاصيل الاحتفالية التي ستقيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمشاركة أبناء المجتمع المحلي في ثاني أيام العيد بكل من قرية لينة التاريخية، وتربة، وقبة.
وأوضحت الهيئة أن برامج الفعاليات تضم معرضاً للأسر المنتجة والحرفيين، بمشاركة 15 عارضاً، لتسويق المنتجات التراثية والتقليدية التي تعكس عمق الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي والمهارات الفنية والقدرات الإبداعية لأبنائه وبناته ونقاء الخيرات والموارد الطبيعية لبيئة المحمية.
ويشارك مع الهيئة أكثر من 150 فرداً من الكوادر البشرية من أبناء المجتمع المحلي، في تنظيم الفعاليات وتقديم تجربة احتفالية مميزة للزوار والضيوف.
وتشتمل الاحتفالية على باقة من الفعاليات المختارة لتناسب جميع أفراد الأسرة، وتشمل جداريات للتصوير التفاعلي، والتصوير بـزاوية 360 درجة، والألعاب الكرنفالية، ونظارات الواقع الافتراضي، ومنطقة للأطفال، ومناطق لتقديم الأطعمة والمشروبات والضيافة، مع عروض فنية ومسرحية وتوزيعات للهدايا والألعاب والجوائز القيمة. وفق “أخبار 24”.
كما أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، من خلال إنهاء أعمال النظافة والتعقيم للشوارع والأحياء وساحات ومواقف المصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة العيد، وتركيب اللوحات الترحيبية والمجسمات الجمالية والزينة المضيئة، وتهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي والزوار.
وأنهت الأمانة والبلديات التابعة تهيئة وتجهيز 132 حديقة ومتنزهًا على مستوى المنطقة ومحافظاتها للزوار، عبر صيانة المسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه، وقص الأشجار، واستكمال أعمال الطلاء والتجديد، فضلاً عن العديد من مسارات المشي والدراجات الهوائية لمحبي ممارسة الرياضة.