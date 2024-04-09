ارتفاع الصناعات التحويلية “2.1%”

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.1% في شهر فبراير لعام 2024 مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بدعم من نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى الذي ارتفع بنسبة 5.0 %، ونشاط صنع الفلزات القاعدية ونشاط صنع الورق ومنتجاته الذي ارتفع بنسبة 17.1 % و 9.3 % على التوالي.
وأوضحت الهيئة في بيان لمؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2024، أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 7.7 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
وأضافت أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض في شهر فبراير 2024، بنسبة 13.8%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر فبراير من عام 2024 ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا، وبالمقارنة مع شهر يناير 2024 يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.6 %.
وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ارتفاعا بنسبة 7.7 % وذلك مقارنة بشهر يناير 2023، وارتفع نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.5 %.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.