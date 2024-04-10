وزير الداخلية لرجال الأمن: كلمات الشكر لا تفي حقكم

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة في سبيل أمن وراحة المعتمرين والمصلين كان لها الدور الرئيس في نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة.
وقال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية بديوان الوزارة في الرياض، أن التكامل بين الجهات الحكومية، كان من أهم عوامل نجاح موسم العمرة، مؤكداً أن ما يقوم به رجال الأمن في خدمة وطنهم، هو أمر يفخر به كما يفخر به كل مواطن سعودي وكل قيادات وزارة الداخلية.
وبين أن تسخير التقنية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان وتمكينهم من إدارة الحشود وتنظيمها بكل احترافية وإتقان، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن خلال موسم العمرة، وما يبذلونه من جهود استثنائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء المملكة، موجهاً بنقل تحيات القيادة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية.
وقال إنه مهما حاول وجمع من كلمات الشكر والثناء والتقدير لمسؤولي الأمن ولزملائهم في الميدان، فإن كلمات الشكر لا توفيهم حقهم، وإن كان على يقين بأن ما يقومون به إنما يقومون به خدمة لدينهم ووطنهم وما يمليه عليهم واجبهم الاحترافي في تحقيق أمن واستقرار بلادهم وكل من وفد إليها. وفق “أخبار 24”.
ونقل وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما، لمنسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1445هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.