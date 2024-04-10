ارتفاع النفط وسط مخاوف الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط (الأربعاء)، بعد تراجعها ليومين متتاليين إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 85.47 دولار.
وكانت أسعار الخامين القياسيين قد انخفضت بنحو 1.7% في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول وجر مزيد من الدول إلى الصراع.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.03 مليون برميل، وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي. وفق “أخبار 24”.
وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي بواقع 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024.