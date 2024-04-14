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رياضة > “الاتفاق” يواصل الاستعداد لمواجهة الوحدة
14/04/2024   11:10 م

“الاتفاق” يواصل الاستعداد لمواجهة الوحدة

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استأنف فريق الكرة الأول بنادي الاتفاق تحضيراته في التدريب الذي أقيم اليوم الأحد على استاد النادي تحضيراً لمواجهة الوحدة.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد بدأ بتمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن يتوجه لاعبو الفريق إلى الملعب حيث الإحماء ، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة.

وطبق الفريق بعد ذلك الجانب التكتيكي ثم اختتم التدريب بمناورة من شوطين.

ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة مساء يوم السبت المقبل في الجولة 28 من دوري روشن.

ويحتل الاتفاق قبل المباراة المركز السادس برصيد 39نقطة في حين يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 31 نقطة. وفق “سبورت 24”.

“الاتفاق” يواصل الاستعداد لمواجهة الوحدة

رياضة
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