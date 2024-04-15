خماسي “أجانب” الهلال في مواجهة العين

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، على الخماسي الأجنبي الذي سيضمه لقائمة الفريق في مواجهة نظيره العين الإماراتي.
ويحل الهلال ضيفًا على العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقرر جيسوس الاستعانة بكل من ياسين بونو وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز و سيرجي سافيتش ومالكوم.
واستقر البرتغالي على استبعاد كل من ميشيل ديلغادو و رينان لودي، بالإضافة إلى الكسندر ميتروفيتش الذي يعاني من إصابة.وفق “سبورت 24”.
وستنطلق مباراة العين ضد الهلال في ملعب هزاع بن زايد في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.