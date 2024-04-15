بعثة الهلال تصل إلى الإمارات لمواجهة “العين”

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم الأحد، لمواجهة فريق العين.
ويستضيف ملعب هزاع بن زايد، مساء الثلاثاء المقبل، مواجهة العين الإماراتي ضد الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وضمت بعثة الهلال جميع نجوم الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام العين، باستثناء المصابين ميتروفيتش وناصر الدوسري. وفق “سبورت 24”.
وتأهل الهلال إلى نصف النهائي الآسيوي بعد الفوز على الاتحاد في دور الثمانية ذهابًا إيابًا.
ويمتلك الهلال في جعبته 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، حيث تُوج للمرة الأخيرة في نسخة 2021.