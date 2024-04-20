“النصر” يهزم الفيحاء بثلاثية في “روشن”

حقق فريق النصر فوزا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل اللاعب فاشون ساكالا الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 6، بعدما مر اللاعب من دفاع النصر وسدد الكرة ليفشل الحارس في التصدي لها.
وكاد أن يسجل أوتافيو هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثامنة، بعد اختراق دفاعات الفيحاء ليسدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 19، انفرد السنغالي ساديو ماني بحارس الفيحاء، لكن ستويكوفيتش تألق وأبعد الكرة عن مرماه.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفيحاء غوجكو سيمروت في الدقيقة 28، قبل أن يتلقى لاعب النصر ساديو ماني بطاقة صفراء في الدقيقة 27.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 42، تقدم لتنفيذها ساديو ماني ويسددها نحو المدرجات بدلا من المرمى، ليفشل فريقه في إدراك التعادل. وفق “سبورت 24”.
ومع بداية الشوط الثاني دخل اللاعب مشاري النمر في تشكيل النصر بدلا من زميله محمد آل فتيل.
وتمكن اللاعب عبدالإله العمري من إدراك التعادل لفريق النصر في الدقيقة 72.
وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 76 عن طريق السنغالي ساديو ماني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.