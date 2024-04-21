عسير تزدان بأشجار الجاكرندا

جذب انتشار عبق زهور أشجار الجاكرندا خلال موسم التزهير في الأجواء الماطرة، المتنزهين ومحبي الطبيعة من الأهالي والمقيمين في عسير، إلى الخروج للتنزه وارتياد المتنزهات والحدائق العامة.
وأصبحت عسير الوجهة المفضلة للزوار والمتنزهين لتوثيقها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهدته من تكون بعض الشلالات الطبيعية نتيجة لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، والتي أدت لبداية موسم تزهير أشجار الجاكرندا في “شارع الفن ” وسط أبها، وتوافد الزوار مع أطفالهم، للاستمتاع بتكوين لوحة جمالية خلابة إضافة لمشاهدة تساقط الأزهار البنفسجية. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، لتشمل أجزاء من عدة مناطق منها عسير.