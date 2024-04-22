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جديد المحليات > أبشر: لا يمكن استرداد مبالغ المخالفات المرورية
22/04/2024   8:18 ص

أبشر: لا يمكن استرداد مبالغ المخالفات المرورية

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حذرت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، من العروض الاحتيالية التي تروّج لإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة لسداد المخالفات المرورية.

وأشارت المنصة عدم وجود أي إمكانية لاسترداد المبالغ المدفوعة لتسديد المخالفات المرورية.

أبشر: لا يمكن استرداد مبالغ المخالفات المرورية

جديد المحليات
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