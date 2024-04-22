أبشر: لا يمكن استرداد مبالغ المخالفات المرورية

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
حذرت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، من العروض الاحتيالية التي تروّج لإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة لسداد المخالفات المرورية.
وأشارت المنصة عدم وجود أي إمكانية لاسترداد المبالغ المدفوعة لتسديد المخالفات المرورية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885295787.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Δ
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2024 kharjhome1.com All Rights Reserved.
منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج