“هورايزن” يحصد جائزة “هيرميز” الدولية

حصد الفيلم الوثائقي السعودي “هورايزن” جائزة “هيرميز” الإبداعية الدولية الشهيرة في الفئة البلاتينية، ويأتي هذا الإنجاز بعد منافسة شديدة مع العديد من الأعمال الدولية المرموقة.
ويُظهِر الفيلم، الذي أنتجته مبادرة “كنوز” بوزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم وحورية البحر والدلافين والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها، بهدف زيادة الوعي بالتنوع البيئي والجهود الرامية للحفاظ عليه وحماية الحياة البرية والمحافظة على الأنواع النادرة في المناطق الفريدة بالمملكة، مع تعريف العالم بجمالياتها المختلفة وكنوزها الطبيعية الغنية.
ويعرض الفيلم ما تزخر به المملكة من أنواع المخلوقات، التي تزيد على 10 آلاف نوع، حيث يتكيف كل منها بشكل فريد مع محيطه، في أكثر من 200 يوم، وبمشاركة طاقم متخصص مكون من 50 شخصًا قطعوا مسافة سفر بلغت أكثر من 4700 كم للتصوير في 28 موقعًا، بمشاركة 13 باحثًا سعوديًا متخصصًا في مجال الحياة الفطرية.
وتهدف مبادرة “كنوز” إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، وتسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني، وقدمت “كنوز” عددًا من الأعمال الوثائقية، مثل “على حدّ سواء”، و”الفصل 295″، و”نورس العرب”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية”، وغيرها من الأعمال. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن جائزة “هيرميز” شهدت منذ تأسيسها أكثر من 325 ألف مشاركة من 135 دولة، وهي جائزة أمريكية دولية، تم إطلاقها منذ 27 عامًا، وتُعَدّ من أقدم وأكبر المسابقات الدولية الإبداعية، حيث يتم في كل عام تكريم المشاركات الأكثر تميزًا من الأفراد، ومؤسسات الإعلام، لتميزهم في التسويق والإبداع والتواصل والإعلان والتأثير.