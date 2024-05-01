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جديد المحليات > “تاسي” أحمر و”صناعة الورق” الأعلى ارتفاعا
01/05/2024   10:37 م

“تاسي” أحمر و”صناعة الورق” الأعلى ارتفاعا

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أنهى مؤشر السوق جلسة (الأربعاء) على تراجع بنسبة 0.4% ليغلق عند 12346 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وأغلق سهم مصرف الإنماء، بانخفاض 2% عند 32.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.6 مليون سهم، فيما تراجع سهما أرامكو السعودية، والأهلي السعودي، بأقل من 1% عند 30.05 ريال، و37.25 ريال، على التوالي.

وتراجعت أسهم سلوشنز، وعذيب للاتصالات، وأسمنت المدينة، والعربي الوطني، ونادك، ومجموعة تداول، وسدافكو، بنسب تتراوح بين 1 و3%. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، تصدر سهم صناعة الورق، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 7% عند 81.10 ريال، وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق جدوى ريت السعودية، بنسبة 3% عند 11.72 ريال.

“تاسي” أحمر و”صناعة الورق” الأعلى ارتفاعا

جديد المحليات
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