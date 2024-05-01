33 ملياراً منافع تأمينية بالربع الأول

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص، بلغت أكثر من 33 مليار ريال للربع الأول لعام 2024م، في حين تجاوزت المعاملات المنجزة إلكترونياً حاجز 10 ملايين معاملة لذات الفترة.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها الربعي، أن مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تجاوزت 315 مليون ريال، وجاءت مصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 230 مليون ريال.
ووفق التقرير، تجاوزت شهادات مقدار المنافع المصدرة إلكترونياً خلال الربع الأول للعام الحالي، أكثر من 800 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية خلال فترة التقرير أكثر من 176 ألف مستخدم، إذ تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء ومكنت العميل من مقابلة ممثلي خدمة العملاء وإنجاز جميع تعاملاته في بيئة افتراضية تحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف التقرير أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” بلغ أكثر من 136 ألف عميل، حيث أسهم في رقمنة تلقي خدمات المؤسسة على مدار الساعة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ باحتياجات العميل. وفق “أخبار 24”.
كما بلغ عدد مستخدمي خدمة المحادثة الفورية أكثر من 1900 عميل، فيما بلغ عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسي الإلكتروني بالفترة ذاتها أكثر من 7 ملايين زائر ومستخدم، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 192 ألف اتصال، في حين بلغت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة في منصة X أكثر من 171 ألف استفسار، بينما كان زار فروع المؤسسة حول المملكة حوالي 63 ألف عميل.
وأفصح التقرير عن استفادة أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الأول حاجز 22 ألف شهادة.