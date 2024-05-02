“جواهر” الثالثة عالمياً بمسابقة “آبل”

تُوجت الطالبة السعودية جواهر شامان العنزي، من أكاديمية مطوري آبل، والتي هي ثمار شراكة بين شركة “آبل” و”أكاديمية طويق”، ضمن أفضل 3 تطبيقات مميزة في مسابقة “آبل” العالمية، وذلك من بين 350 فائزًا يمثلون 35 دولة، في تحدي “سويفت” العالمي.
وأشاد رئيس شركة آبل، تيم كوك، بالطالبة جواهر العنزي كأول سعودية تكون من أفضل ثلاثة مشاريع مميزة في هذا التحدي.
من جانبها، قالت الطالبة جواهر، إنها كانت قريبة جدًا من جدها الذي توفّي وهي في عمر الخامسة، وبعد فترة وجيزة أصيبت بالتلعثم الذي أصبح منهكًا لها، وبمرور الوقت، وبمساعدة والدها، تمكنت من تعلم طرق التحكم في التأتأة، وتعمل الآن في مشروعها على إنشاء تطبيق اسمه “طفلي”، الذي يمكّن مستخدميه من مساعدتهم في حالات التأتأة.
وأضافت الطالبة أن والدها لم يجعلها تشعر بأنها مختلفة أبدًا، معربة عن أملها أن يفعل تطبيقها نفس الشيء لأي طفل أو شاب يعاني التأتأة.
ويحكي تطبيق “طفلي” قصة جواهر من خلال عيون طفلة تتلعثم، ويتميز بشخصيات مستوحاة من والدها وجدها، ويرشد التطبيق المستخدمين من خلال التمارين التي تساعد على إبطاء تنفسهم وإعدادهم لتجارب الحياة الواقعية مثل قراءة قصة في فصل دراسي، واستخدمت جواهر تقنية AVFAudio لإضافة أصوات تحاكي الطريقة التي يقسّم بها والدها الجمل إلى أجزاء صغيرة يسهل التحكم فيها. وفق “أخبار 24”.
وذكرت جواهر أنها تطمح أن تعمل كمبرمجة في المملكة، كما ترغب في نشر تطبيق “طفلي” على متجر التطبيقات ومواصلة إنشاء التطبيقات التي تساعد الآخرين.
الجدير بالذكر أنه فاز بهذا التحدي خمس طالبات من أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق، التي تعد نتاجا لشراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
والطالبات الخمس هنّ: جواهر العنزي وأفراح جبير وهيا السابر ووجد الهدلق والجوهرة المسعود من ضمن 350 فائزًا في التحدي.