ميتروفيتش: لم نحسم الدوري حتى الآن

أكد لاعب الهلال الكسندر ميتروفيتش، أن الانتصار مهم بالنسبة للفريق أمام خصم جيد، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر.
وحقق فريق الهلال فوزاً على نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
وقال ميتروفيتش في تصريحات بعد المباراة، إن حالته البدنية ليس 100%، لكنه عادت وسجل اليوم أمام التعاون.
وأضاف، أنه يحاول دائماً مساعدة الفريق ويعمل كثيراً في التدريبات على هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يفضل التمريرات الحاسمة.
وأوضح، أن الفريق يشعر بالجماهير التي تتواجد خلفهم في أي مكان يذهبون إليه، متمنياً تحقيق اللقب والاحتفال معهم. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يحسم الهلال لقب الدوري، لكن فريقه قريب من ذلك.