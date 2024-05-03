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رياضة > جاتوزو يقترب من دوري روشن
03/05/2024   9:39 م

جاتوزو يقترب من دوري روشن

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كشفت تقارير إعلامية عن دخول المدرب الإيطالي “جينارو جاتوزو” دائرة اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لتولّي قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

وأكد موقع “lesoir” الفرنسي نقلاً عن الصحفي الإيطالي “فابريزو رومانو”، أن أحد الأندية السعودية تواصل مع المدرب جاتوزو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن نادي تورينو الإيطالي يرغب أيضاً في التعاقد مع جاتوزو لتدريب الفريق، وذلك منذ شهر فبراير الماضي، لكنّه لم يحسم قراره حتى الآن.

وأقيل جاتوزو من تدريب نادي مارسيليا الفرنسي في شهر فبراير الماضي لسوء النتائج المحقّقة، وذلك بعد أقلّ من 6 أشهر على توليه المسؤولية الفنية للفريق.

جاتوزو يقترب من دوري روشن

وفق “سبورت 24”.

جاتوزو يقترب من دوري روشن

رياضة
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